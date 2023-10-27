انت الأن تتابع خبر الخليفي: إطلاق سراح الأسرى لدى حماس ممكناً في هذه الحالة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف وزير الدولة في الخارجية القطرية محمد الخليفي، تطورات ملف الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس.

وقال الخليفي، إن إمكانية إطلاق سراح الرهائن لدى حركة حماس في قطاع غزة، ممكن خلال أيام في حال وقف شن الغارات على القطاع، مضيفا "المفاوضات صعبة لكن هناك تقدم".

وأعرب الخليفي أحد كبار المفاوضين في ملف تحرير الرهائن لدى حماس، عن تفاؤله بشأن تحقيق انفراجة في ملف الرهائن، قائلا: "هدفنا هو إطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين.. هذا ما نعمل عليه ونريد تحقيقه".

وزاد الخليفي: "إذا كانت الدولة الوسيطة تريد أداء مهمتها على أفضل وجه، فنحن بحاجة إلى الوصول إلى فترة من الهدوء.. نحن بحاجة إلى فترة يمكننا فيها التحدث بشكل منطقي مع كلا الجانبين والتوصل إلى مبادرات إيجابية".

وتابع: "أي تصعيد مهما كان سيجعل مهمتنا أكثر صعوبة، لذلك نحاول إرسال هذه الرسائل إلى شركائنا وأصدقائنا".

وأشار الخليفي إلى نقص المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة وحاجة الناس إلى المساعدات الإنسانية، واصفا الوضع هناك بـ"الحرج جدا".

يذكر ان كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس قد أعلنت الخميس، أن عدد الأسرى الذين قتلوا في قطاع غزة نتيجة القصف ومجازر الاحتلال بلغ نحو 50 قتيلا، وفي وقت سابق، قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن عدد الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية ما بين 200 إلى 250 أسيرا من جنود الاحتلال ومستوطنيه ولدى القسام نحو 200 أسير، والبقية موزعون لدى مكونات المقاومة الأخرى.