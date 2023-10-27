انت الأن تتابع خبر قوات الاحتلال تعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة 11 مواطنا من بيت لحم و16 بينهم امرأة من الخليل و6 من نابلس في الضفة الغربية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وتأتي هذه الاعتقالات في إطار حملة يشنها الاحتلال بالضفة منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

هذا واستشهد فلسطينيا صباح الجمعة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وأفاد ناشطون بأن الشهيد هو الأسير المحرر قسـام عبد الحافظ، وقد أصيب خلال اقتحام قوات الاحتلال قلقيلية.

كما اندلعت اشتباكات في المدينة بين مقاومين والقوات الإسرائيلية، ودمرت آليات الاحتلال أحد المحال التجارية وسط قلقيلية بذريعة دعم صاحبه لفصائل المقاومة.

وارتفع عدد شهداء الاقتحام الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها إلى 3 بالإضافة إلى 8 مصابين.

وأعلنت "كتيبة جنين" التابعة لسرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، عن استشهاد القائد الميداني أيسر العامر، أحد أبرز قادة الكتيبة، أثناء دفاعه عن مخيم جنين ونصرة لغزة ضمن معركة طوفان الأقصى.

وكانت نحو 40 دورية عسكرية إسرائيلية اقتحمت فجر الجمعة مدينة جنين وانتشرت في محيط منطقة الهدف وأطراف المخيم، وعلى إثر ذلك اندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف وتخريب شارع الشهيدة شيرين أبو عاقلة خلال توغلها في أطراف مخيم جنين، كما عملت على تدمير النصب التذكاري الذي أقيم في مكان استشهادها، وتخريب قنوات رئيسية لتزويد السكان بمياه الشرب.

واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة ، عن ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية الى ١١٠ شهداء وأكثر ١٩٠٠ جريح برصاص الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الجاري.