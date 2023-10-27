انت الأن تتابع خبر هل يدعم الإسرائيليون اجتياح غزة برياً .. التفاصيل بالأرقام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفاد استطلاع الرأي بشأن العملية البرية في غزة والوضع السياسي للاحتلال الإسرائيلي، بأن 65% من الإسرائيليين يؤيدون شن هجوم بري واسع النطاق في قطاع غزة.

و49% من الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب التروي قليلا قبل شن العملية البرية.

و49% يقولون إن بيني غانتس هو المناسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية بينما يقول 28 % إن بنيامين نتنياهو هو المناسب.

وتراجع قوة حزب الليكود الحاكم إلى 19 مقعدا فقط من أصل 120 وزيادة قوة معسكر غانتس إلى 36 مقعدا.

وتعاظم قوة الأحزاب المنضوية تحت المعارضة الإسرائيلية في الكنيست إلى 77 مقعدا من أصل 120.

هذا وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتوغل محدود جدا الليلة الماضية في أطراف بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة ومخيم البريج وسط القطاع.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قوات المشاة والمدرعات والهندسة نفذت الليلة الماضية توغلا بريا في قطاع غزة وزعمت مهاجمة أهدافا تابعة لحركة حماس، وأضافت الإذاعة أن قوات من الفرقة 36 في الجيش عملت لساعات في غزة.