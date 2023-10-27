انت الأن تتابع خبر مصدر أمني: سقوط مقذوف بمدينة نويبع على البحر الأحمر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، تصريحات مصدرين أمنيين مصريين لرويتز، أكدا فيه سقوط مقذوف في مدينة نويبع على البحر الأحمر، ولا تزال السلطات تجمع المزيد من المعلومات.

وأضافا أنّ المقذوف سقط في جزء من المدينة وهو أرض صحراوية، وقال شاهد لـ"رويترز" إنّه سمع دوي انفجار قوي وشوهدت سحب من الغبار عن بعد.

من ناحية ثانية، شهدت مدينة طابا صباح الجمعة، سقوط جسم متفجر في محيط السكن الإداري للعاملين بالمستشفى والإسعاف في محافظة جنوب سيناء.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة، قامت بنقل 6 مصابين، إلى مستشفى طابا المركزي، وكانت جميع الإصابات طفيفة وغير مهددة للحياة.

ونقلت رويترز عن جيش الاحتلال الإسرائيليّ قوله: "نحن على علم بحادث أمني في منطقة طابا في مصر قرب حدود (إسرائيل) لكنّه خارج حدودنا".