انت الأن تتابع خبر حصيلة جديدة لأعداد القتلى والأسرى الإسرائيليين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في تحديث جديد، قال الناطق العسكري الإسرائيلي إنه تم إبلاغ ذوي 310 جنود بمقتلهم منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأضاف الناطق العسكري أنه تم أيضا إبلاغ ذوي 229 "مختطفا" في غزة حتى الآن.

من ناحية ثانية، قال وزير الدولة في الخارجية القطرية محمد الخليفي، إن إمكانية إطلاق سراح "الرهائن" لدى حركة حماس في قطاع غزة، ممكن خلال أيام في حال وقف شن الغارات على القطاع، مضيفا "المفاوضات صعبة لكن هناك تقدم".

وأعرب الخليفي أحد كبار المفاوضين في ملف تحرير الرهائن لدى حماس، عن تفاؤله بشأن تحقيق انفراجة في ملف الرهائن، قائلا: "هدفنا هو إطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين.. هذا ما نعمل عليه ونريد تحقيقه".