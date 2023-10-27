انت الأن تتابع خبر بيان مهم من القوات المسلحة المصرية حول حادثة طابا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت القوات المسلحة المصرية سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية صباح الجمعة الموافق 27 / 10 / 2023.

وأوضح بيان المتحدث العسكري أن الطائرة سقطت بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا، وأسفر الحادث عن إصابات طفيفة لـ(6) أشخاص وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة.

ولا يزال الحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية، وفقا للبيان.

وفي سياق متصل، كشف مصدر مصري مطلع أن الخيارات متاحة للتعامل مع الواقعة، بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ الذي خلف 6 إصابات وخسائر مادية كبيرة.

وأوضح المصدر، أن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المحلية.

هذا وزعم مراسل التلفزيون الإسرائيلي، ايتسيك زورتس، أنه تم فتح تحقيق بشأن ما إذا كان الصاروخ أطُلق باتجاه إيلات، لكنه سقط بالخطأ على طابا.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي، أنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدوده على البحر الأحمر مع مصر، عقب تقارير عن انفجار في مدينة طابا.

وقال الجيش في بيان له: "نحن على علم بوقوع حادث أمني لكنه وقع خارج حدودنا".