انت الأن تتابع خبر الاحتلال الإسرائيلي يعاني من الانهيار والأزمات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعاني الاحتلال الإسرائيلي من اكثر من ازمة منذ اندلاع عملية الأقصى، سواء على الصعيد الأمني أو الزراعي او الصحي، او الاقتصادي.

وفي هذا السياق، كشفت قناة كان العبرية، الجمعة، عن وجود أزمة حقيقية في قطاعي التمريض والزراعة لدى الاحتلال الإسرائيلي بعدما غادر 4 آلاف عامل أجنبي، الكيان نتيجة للحرب مع قطاع غزة، منهم 1290 من القائمين على رعاية المسنين.

وأضافت نقلا عن أصحاب مزارع الذين حذروا من أضرار بعشرات الملايين، وانهيار موسم الزراعة بسبب قلة الأيدي العاملة.

كما يواصل الشيكل تراجعه، ليشكل أطول سلسلة خسائر منذ 39 عاما أمام الدولار، وسط ترجيحات باستمرار التراجعات لفترة أطول في ظل تصعيد الاحتلال عدوانه على قطاع غزة.

ويبلغ سعر صرف الدولار 4.07 شيكل، وهو أدنى مستوى للعملة منذ كانون الأول/ديسمبر عام 2014.

وكان سعر صرف الدولار يبلغ 3.84 شيكل، قبل اندلاع عملية "طوفان الأقصى".

من ناحية ثانية، قالت الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي إن سكان المنارة عند الحدود مع لبنان، طُلب منهم التزام الملاجئ بسبب حدث أمني، ليستمر القلق على المستوى الرسمي والشعبي من هجمات المقاومة منذ 17 تشرين الأول.

كما قالت وسائل إعلام عبرية إن الكثير من الجنود أعربوا عن معارضتهم العودة للخدمة في قيادة المنطقة الجنوبية في بئر السبع.

وقبل أيام جال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وأعضاء "كبينت الحرب" في مواقع عدة جنوب في قيادة المنطقة الجنوبية، للوقوف على استعدادات جيش الاحتلال للهجوم البري على قطاع غزة.

وعلى صعيد ملف الأسرى، نقلت "بلومبيرغ" عن مصادرها أن أجهزة الأمن الإسرائيلية طلبت المساعدة من شركات تجسس سيبراني بينها الشركة المنتجة لبرنامج "بيغاسوس"، لتحديد مواقع الأسرى في قطاع غزة.

وأوردت الشبكة نقلا عن 4 مصادر بمجال الأمن السيبراني ومسؤول بالحكومة الإسرائيلية، أنه قد طلب من شركة NSO المنتجة لبرنامج "بيغاسوس"، وشركة "كانديرو" الإسرائيليتين، وكلاهما مدرج في قائمة سوداء أمريكية، أن يطورا سريعا من قدراتهما التجسسية لتلبية احتياجات القوات الإسرائيلية.

وتقوم الشركتان إلى جانب شركات برمجيات أخرى عديدة بالتعاون على تنفيذ هذا الطلب، وتقديم الخدمات المطلوبة مجانا.

ولم ترد وزارة الدفاع الإسرائيلية بعد على طلب من "بلومبيرغ" للحصول على تعليق، في حين رفض الجيش الإسرائيلي وشركة NSO الإدلاء بتعليق.

أما شركة "كانديرو"، فقالت بيان إنها مستعدة لتقديم العون في المجهود الحربي بأي صورة مطلوبة، من دون الخوض في التفاصيل.

ونقلت "بلومبيرغ" عن مصادر أخرى أن "إسرائيل" تبحث خيارات محتملة لاستعادة الرهائن مع عدد من الحكومات التي عرضت تقديم معلومات استخباراتية واستشارات في هذا الصدد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن عدد الرهائن الإسرائيليين لدى "حماس" في غزة يبلغ 229.

يذكر أنه في نوفمبر 2021 أدرجت وزارة التجارة الأمريكية شركتي NSO و"كانديرو" الإسرائيليتين ضمن قائمة الشركات المحظورة باعتبارهما تمثلان تهديدا للأمن القومي.

وحسب تحقيقات صحفية واسعة اشتركت في إجرائها وسائل إعلام عديدة، فإن برمجيات NSO اخترقت هواتف 14 من قادة العالم وأكثر من 180 صحفيا فضلا عن مئات الناشطين والحقوقيين والمسؤولين الحكوميين في بلدان عديدة.