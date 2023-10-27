انت الأن تتابع خبر بلاغ مهم من القسام بشأن انزال بري لقوات لاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إنها تصدت لمحاولة قوات الاحتلال فجر الجمعة القيام بإنزال بري على شاطئ رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت الكتائب في البلاغ: "حاول العدو فجر اليوم الجمعة 27-10-2023م القيام بعملية إبرارٍ على شاطئ رفح جنوب القطاع، حيث تم اكتشاف المحاولة من قبل مجاهدينا والتصدي لها والاشتباك مع العدو، مما استدعى تدخل سلاح الجو الصهيوني الذي أنقذ القوة، ففرت باتجاه البحر تاركةً خلفها كمية من الذخائر."

هذا وتدوي صفارات الإنذار في كيسوفيم وكرم أبو سالم.