انت الان تتابع خبر سر النبوءة المنسية: نتنياهو يكشف عن التنبؤ القديم لإشعياء وعلاقته بمصر، هل ستتحقق التنبؤات القديمة؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثار بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، غضب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وبشكل خاص موقع X (تويتر سابقًا)، وذلك بعد حديثة أمس عن سعيه لتحقيق "نبوءة إشعياء"، وتحديدًا بالإصحاح التاسع عشر من السفر، حيث أن سفر إشعياء هو أحد أسفار العهد القديم في الكتاب المقدس وهو يتحدث عن رؤيا راها النبي إشعيا على بني إسرائيل.

نبوءة إشعياء

وحول نبوءة إشعياء قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس الأربعاء الموافق 25 أكتوبر، في حديثة خلال مؤتمر صحفي إنه سيحقق "نبوءة إشعياء" في الحرب التي يشنها على قطاع غزة، واصفًا الفلسطينيين بأنهم "أبناء الظلام"، حسب تعبيره، والإسرائيليين بـ"أبناء النور"، وفق قوله.

ووجه نتنياهو كلامه للإسرائيليين قائلًا: "سنحقق نبوءة إشعياء، لن تسمع بعد، خرابًا في أرضك، سنمنح المجد لشعبك، سنقاتل معًا وسننتصر.

وأوضح أن الحرب هي بين شر وهو حماس، وبين الحرية والتقدم، نحن أبناء النور وهم أبناء الظلام، وسيهزم النورُ الظلام، بحسب تعبيره.

نبوءة أشعياء عن مصر

وجاءت نبوءة أشعياء عن مصر التي تحدث عنها نتنياهو بالكتاب المقدس كالتالي: “ وَحْيٌ مِنْ جِهَةِ مِصْرَ: هُوَذَا الرَّبُّ رَاكِبٌ عَلَى سَحَابَةٍ سَرِيعَةٍ وَقَادِمٌ إِلَى مِصْرَ، فَتَرْتَجِفُ أَوْثَانُ مِصْرَ مِنْ وَجْهِهِ، وَيَذُوبُ قَلْبُ مِصْرَ دَاخِلَهَا. وَأُهَيِّجُ مِصْرِيِّينَ عَلَى مِصْرِيِّينَ، فَيُحَارِبُونَ كُلُّ وَاحِدٍ أَخَاهُ وَكُلُّ وَاحِدٍ صَاحِبَهُ: مَدِينَةٌ مَدِينَةً، وَمَمْلَكَةٌ مَمْلَكَةً. وَتُهْرَاقُ رُوحُ مِصْرَ دَاخِلَهَا، وَأُفْنِي مَشُورَتَهَا، فَيَسْأَلُونَ الأَوْثَانَ وَالْعَازِفِينَ وَأَصْحَابَ التَّوَابعِ وَالْعَرَّافِينَ. وَأُغْلِقُ عَلَى الْمِصْرِيِّينَ فِي يَدِ مَوْلًى قَاسٍ، فَيَتَسَلَّطُ عَلَيْهِمْ مَلِكٌ عَزِيزٌ، يَقُولُ السَّيِّدُ رَبُّ الْجُنُودِ. وَتُنَشَّفُ الْمِيَاهُ مِنَ الْبَحْرِ، وَيَجِفُّ النَّهْرُ وَيَيْبَسُ. سفر إشعياء 19"