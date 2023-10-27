انت الأن تتابع خبر الاحتلال يمنع المصلين من الوصول إلى الأقصى .. صور والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر الجمعة، المصلين في حي وادي الجوز بمدينة القدس المحتلة، من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة فيه.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال، أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ورشت المياه العادمة صوب المصلين، ولاحقتهم واعتدت على عدد منهم بالضرب.

وتمكنت أعداد قليلة من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة، بعد أن منع الاحتلال المئات منهم من الدخول للمسجد، وفرض إجراءات عسكرية مشددة في محيط البلدة القديمة.

وهذه هي الجمعة الثالثة التي يجرى فيها قمع المصلين؛ إذ يمنع الاحتلال وصولهم إلى الأقصى؛ مما يضطرهم لأداء الصلاة في شوارع حي وادي الجوز المجاور للبلدة القديمة في القدس المحتلة.