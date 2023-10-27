انت الأن تتابع خبر الصحة العالمية: أكثر من ألف جثة تحت الأنقاض في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، الجمعة، إن المنظمة تلقت تقديرات بأنه لا يزال هناك ما لا يقل عن 1000 جثة تحت الأنقاض في غزة لم يتم التعرف عليها، ولم يتم تسجيلها بعد ضمن عدد القتلى.

وقال، ردًا على سؤال عن عدد الشهداء في غزة "حصلنا أيضًا على هذه التقديرات التي تشير إلى أنّه لا يزال هناك أكثر من 1000 شخص تحت الأنقاض لم يتم التعرف عليهم بعد".

وقالت وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 7000 شخص استشهدوا في عمليات القصف التي نفذها الاحتلال الإسرائيليّ.