انت الأن تتابع خبر الضفة الغربية تتظاهر وتشيع شهداءها .. اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خرجت تظاهرة حاشدة في رام الله، بعد صلاة الجمعة، نصرة لغزة وتنديدًا بعدوان الاحتلال المستمر من الـ7 من الشهر الحالي، كما خرجت المسيرات في عدد من مدن الضفة الغربيّة، وأكد المشاركون في المظاهرات دعمهم لغزة وصمودها، مطالبين بإيقاف العدوان عنها، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إليها.

وشيعت جنين شهداءها الثلاثة الذين ارتقوا خلال مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، بتظاهرة غاضبة، هتفت لغزة والشهداء. والشهداء هم بالإضافة إلى أيسر العامر: الشهيدين جواد التركي، وعبد الله أبو الهيجاء، كمت شيّعت قلقيلية، الأسير المحرر، قسام عبد الحافظ، الذي ارتقى شهيداً بعد إصابته برصاص "جيش" الاحتلال.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في الضفة منذ 7 من الشهر الجاري إلى 110 شهداء، بالإضافة إلى أكثر من 1900 جريح برصاص الاحتلال.