انت الأن تتابع خبر الجيش الإيراني يبدأ مناورات برية كبيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأت القوات البرية في الجيش الإيراني، الجمعة، مناورات ضخمة في وسط البلاد تستمر يومين، بمشاركة مختلف الوحدات المدرعة والراجلة والهجومية المتحركة وقوات الرد السريع الصاروخية وسلاح المروحيات والطائرات المسيرة ووحدات الهندسة ووحدات الاسناد.

وقال المتحدث باسم المناورات العقيد كريم جشك إن هذه المناورات تُجرى في منطقة نصرآباد التابعة لمحافظة أصفهان، وإن القوات والوحدات المشاركة في هذه المناورات انطلقت من 7 محافظات. وأوضح أن من أهم اهداف هذه المناورات "رفع القدرات والجهوزية القتالية للقوات البرية للجيش، وتعزيز مستوى الردع للبلاد امام التهديدات المحتملة، بالاضافة الى نقل الخبرات الى الكوادر الشابة والتدريب على الخطط الدفاعية المرسومة مسبقًا".

وكان قائد قوات التعبئة البحرية للمنطقة الثالثة في الحرس الثوري الأميرال علي بخشايي أعلن في 21 من الشهر الجاري إجراء مناورات بحرية في المياه الشمالية للخليج من أجل نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم.