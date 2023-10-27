انت الأن تتابع خبر الفاتيكان:شعبان ودولتان الحل الوحيد للاحتلال الصهيوني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعاد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان التأكيد على موقف الكرسي الرسولي: "شعبان ودولتان، الحل الوحيد لمستقبل السلام".

وقال وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، في تصريحات للصحفيين على هامش حدث أقيم في مقر بلدية روما، إن "حل الشعبين والدولتين كان دائما ولا يزال يمثل موقف الكرسي الرسولي تجاه إسرائيل وفلسطين"، فضلا عن أنه "الحل الوحيد القابل للتطبيق الذي يمكنه أن يضمن مستقبل السلام والتقارب الهادئ، من خلال الحوار المباشر بين الطرفين"، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء اليوم الجمعة.

وطلب الكاردينال بارولين "من العالم أن ينظر بشكل خاص إلى الأطفال ضحايا هذا الصراع الجديد".

وردا على أسئلة الصحفيين، أكد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان مجددا، "استعداد الكرسي الرسولي الكامل للمساهمة في حل سلمي للشرق الأوسط المطبوع بالتوترات والعنف".

وقال: "سنبذل كل ما بوسعنا، والبابا مستعد جدا لذلك".

وذكر الكاردينال بارولين، أن "في الوقت الحالي لا توجد فسحات كبيرة لوساطة الكرسي الرسولي"، لكن، "هناك احتمال من خلال حضور الكنيسة المحلية، ومن خلال البطريركية اللاتينية في القدس أن يكون هناك بعض الحوار وتبادل الرسائل، وعلى هذا الجانب نحن نحاول أن نفعل شيئا ما".

وفيما يتعلق بالاجتياح البري المحتمل لقطاع غزة، أعرب الكاردينال عن أمله بـ"ألا يكون هناك تفاقم في الوضع وأن يتم حله بطريقة أخرى".

وأضاف: أعتقد أن الأمر مرتبط ارتباطا وثيقا بمسألة إطلاق سراح الرهائن، فإذا أمكن حل مشكلة الرهائن، فمن المحتمل أن تكون هناك حاجة أقل إلحاحا لاتخاذ إجراءات ميدانية".