انت الأن تتابع خبر صحرايون من أجل السلام يعقدون مؤتمرهم في دكار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنظم حركة صحراويون من أجل السلام، برئاسة السيد حاج أحمد بارك الله، مؤتمرها الدولي الثاني للحوار والسلام في 27 و 28 من شهر أكتوبر 2023، ابتداءً من الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي، بقاعة 04 أبريل بالمركز الدولي للتجارة الخارجية للسنغال بالعاصمة دكار.

وسيشارك في هذا الحدث شخصيات بارزة من أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ونذكر منهم؛السيد دوميتيان إنداييزي، الرئيس السابق لبوروندي - السيد خوسيه بونو مارتينيز، وزير الدفاع الإسباني السابق والسيد ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي، وزير الشؤون الخارجية السابق للبيرو وأدالبيرتو كارلوس أغوزينو, رئيس المعهد الأرجنتيني للدراسات الاستراتيجية بالإضافة إلى ذلك، ستشارك شخصيات أخرى عن بعد، مثل رئيس الحكومة الإسبانية السابق رودريغيز زاباتيرو ووزير الشؤون الخارجية الإسباني السابق ميغيل أنخيل موراتينوس .

يشار الى أن حركة صحراويون من أجل السلام، "القوة السياسية الناشئة" التي تمثل الصحراويين الذين لا يتفقون مع الطرح السياسي للبوليساريو، تهدف إلى تقريب مواقف صحراويي الاقاليم الجنوبية للمغرب وصحراويي مخيمات تندوف نحو حل سلمي لصراع الصحراء.







