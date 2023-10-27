انت الأن تتابع خبر العاهل المغربي يوجّه بتوزيع مساعدات عاجلة للفلسطينيين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في إطار التعليمات الملكية السامية، للعاهل المغربي محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بإرسال مساهمة إنسانية عاجلة للأشقاء الفلسطينيين، تم اليوم توزيع كميات مهمة من المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية في مستشفى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس.



وأوضحت وكالة بيت مال القدس في بلاغ لها أنها خصصت هذه المساعدات للمؤسسات الاستشفائية والاجتماعية الرئيسية، التي تتكفل بحالات الطوارئ الصحية والاجتماعية، الناجمة عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.



يذكر أن طائرتين عسكريتين مغربيتين محملتين بمساعدات إنسانية عاجلة لفائدة الفلسطينيين كانتا قد وصلتا الأربعاء إلى مطار العريش بجمهورية مصر العربية، وتم تسليم حمولتهما للهلال الأحمر المصري، لإدخالها إلى قطاع غزة.



وتشمل المساعدات كميات مهمة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمياه.



ويندرج القرار الملكي السامي في إطار التزام الملك محمد السادس، الثابت لفائدة القضية الفلسطينية.