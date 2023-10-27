انت الأن تتابع خبر هجوم ضخم على غزة وانفجارات وانقطاع الاتصالات والانترنت .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر إعلامية في قطاع غزة، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن الآن هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع.واكدت تواصل الطائرات والمدفعية الإسرائيلية منذ نصف ساعة، عملية قصف مكثف وضخم على عدة مناطق، ويتركز القصف في أغلب الأحيان على المناطق الشرقية في القطاع.

ويهاجم جيش الاحتلال مناطق وسط غزة وحي الزيتون وشرق جباليا وشرق الشجاعية وبيت لاهيا شمال قطاع غزة ودير البلح جنوب القطاع.

وفي قطاع غزة، أفادت التقارير أن جيش الاحتلال يشن هجمات واسعة النطاق، تم خلالها إطلاق نار كثيف على مدينة غزة.

وقال جيش الاحتلال إن القصف الكبير الجاري الآن على غزة مرحلة جديدة في الحرب على القطاع.

وأفادت مصادر بانقطاع الاتصالات والانترنت في قطاع غزة بسبب هجوم كبير للجيش الإسرائيلي الآن.

و أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية “جوال”، الجمعة، عن انقطاع كامل خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الشركة إن “القصف الشديد في الساعة الأخيرة تسبب في تدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي بالإضافة للمسارات المدمرة سابقا خلال العدوان، مما أدى إلى انقطاع لكامل خدمات شركات الاتصالات عن قطاع غزة”.

وبحسب مراسل "فوكس نيوز": "الهجوم على قطاع غزة الآن هو الأكثر جنونا الذي رأيته. أقوى هجوم منذ بداية الحرب".

وقال الناطق باسم الجيش الاحتلال في بيان، إنه تم استدعاء قوات سلاح الجو في أعقاب تهديد جوي تم رصده في منطقة البحر الأحمر.

وأضاف أن سلاح الجو تمكن من اعتراض أهداف معادية كانت في المنطقة، مشيرا إلى أنها "لم تشكل أي تهديد على السكان حيث لم تصل إلى الداخل.وعلى صعيد آخر، أفادت مصادر في لبنان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مساء الجمعة مناطق عدة في جنوب لبنان.



وذكرت أن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية على محيط اللبونة قرب بلدة الناقورة (القطاع الغربي).



كما قصفت القوات الإسرائيلية على محيط بلدة الهبارية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.



وكان الجيش الإسرائيلي استهدف بالمدفعية محيط بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان (القطاع الشرقي).



ولفت شهود عيان إلى إطلاق دفعة صواريخ من منطقة العرقوب في القطاع الشرقي جنوبي لبنان باتجاه شمال إسرائيل في وقت سابق.



هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة استهداف مواقع إسرائيلية عدة بالأسلحة المناسبة والصواريخ الموجهة.



وتشهد الحدود منذ أكثر من أسبوعين، تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، وذلك بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.