انت الأن تتابع خبر مشروع قرار أممي من الأردن ومصر تقول:طفح الكيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ، إن الصمت لم يعد خيارًا، وأنه طفح الكيل إزاء ما يحدث لأهل فلسطين.

وأضاف، خلال كلمته بالجلسة الطارئة التي تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المطلوب هو أبسط القيم الأخلاقية وأبسط مبادئ القانون الدولي وأبسط الأعراف السياسي والدبلوماسية في حالات النزاع المسلح.

وشدد على أنه من البديهي عند تفجر النزاع وحالات التوتر، أن تعمل المنظومة الأممية على وقف إطلاق النار، وهو ما لا يمثل انحيازًا لطرف أو دعمًا للإرهاب، لكن لحقن الدماء البريئة والحيلولة دون المزيد من التصعيد، والتأكيد على قدرة الأمم المتحدة على الاضطلاع بدورها في صيانة أبسط حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة

وتُعقد منذ أمس، جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول العدوان الإسرائيلي على غزة، فيما من المقرر أن يتم التصويت على مشروع قرار مقدم من المجموعة العربية.

ويركز النص على الأزمة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة، ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ومساعدات إنسانية دون معوقات، ويحضّ كل الأطراف على حماية المدنيين.



وقررت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، البت في مشروع القرار الخاص بالعدوان الإسرائيلي على غزة في الساعة العاشرة مساء اليوم، على أن تستمر المناقشة بعد ذلك، كما هو مقرر، بعد التصويت.

وجاء قرار الجمعية العامة بناء على اقتراح من الأردن الذي قدم مشروع القرار مدعوما من 42 دولة أخرى.

وعادة يتم التصويت على مشاريع القرارات بعد الاستماع لببيانات الدول.

وفي هذه الدورة هناك 113 دولة ومنظمة ستدلي ببيانات بخصوص فلسطين.

وكي يتم اعتماد مشروع القرار الأردني يجب حصوله على ثلثي الأصوات التي صوتت بنعم أم لا فيما لن يتم احتساب المعادلة الدول التي تصوت بالامتناع وتلك الغائبة.