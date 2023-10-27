انت الأن تتابع خبر غزة تباد .. وينقطع اتصالها المقطوع أصلًا بالعالم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انقطعت غزّة عن الاتّصال بالعالم، بعدَ ضرب مافّة بنى الاتصالات وخدمات الإنترنت، فبعدَ أن بحّ صوتها في الصراخ بوقف العدوان لعشرينَ يومًا بلا كهرباء ولا ماء فإنّها تفقدُ الآن أيّ خدمات اتّصال يستطيع من خلالها الناس الاطمئنان على أهلهم، أو.. معرفة أنّهم ماتوا بالفعل.....

دخلت غزّة مرحلة جديدة من الإبادة الجماعيّة، إذْ أعلنت شركة الاتصالات الفلسطنيّة "جوال" انقطاع كافة خدماتها، وقالت في بيانٍ عبر صفحتها: "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل و كافة خدمات الاتصالات و الانترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل. فقد تسبب القصف الشديد في الساعة الاخيرة بتدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي بالإضافة للمسارات المدمرة سابقاً خلال العدوان، مما أدى إلى انقطاع لكامل خدمات الاتصالات عن قطاع غزة الحبيب".

كما قال الهلال الأحمر الفلسطينيّ إنّه فقدنا الاتصال بشكل كامل بغرفة العمليات في قطاع غزة وعن كافة طواقمه. في الوقت الذي أعلنت فيه المتحدث باسم الاحتلال توسيع العمليّة البريّة، وأفاد مراسلون أنّ غزة تتعرض لأعنف قصف عبر البرّ والبحر والجو، وأنّ الإسعاف الفلسطينيّ أصبح عاجزًا تمامًا عن انتشال الشهداء والضّحايا من تحت الأنقاض.

وأطلقت حملة واسعة على إكس (تويتر سابقًا) لمطالبة ايلون ماسك بتغذية غزة بالإنترنت "الفضائيّ" بعد قطع الاحتلال الاتصال والإنترنت عنها، وتصدر وسم (#starlinkForGaza) في دقائق معدودة الحديث، كما انطلقت الدّعوات للنزول والاعتصام في الميادين في الضفة الغربيّة لوقف العدوان على قطاع غزّة.