انت الأن تتابع خبر إسرائيل تبدأ رسمياً عدوانها البري على غزة .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعلن جيش الاحتلال الصهيوني المدعوم بقوات دلتا الاميركية، شن عدوان بري واسع على قطاع غزة مع غطاء جوي بقصف كل شيء يتحرك، بضوء أخضر غربي وسط صمت عربي واسلامي رسمي مطبق .

وقال الناطق باسم جيش الإحتلال الصهيوني ان "القوات البرية توسع عملياتها هذه الليلة في قطاع غزة. و "كل من يواصل تهديدنا سيدفع الثمن بحياته". وقال: نواصل مطالبتنا لأهالي غزة في الشمال بالتوجه نحو الجنوب ".

وتوعدت كتائب القسام بتلقين العدو درسا لن ينساه في عدوانه البري الذي بدأه هذه الليلة، فيما قال وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي ان اسرائيل بدات حربا برية هذه الليلة ستكون نتائجها كارثية على المنطقة .



ويطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة في المناطق الشمالية لقطاع غزة وسط أنباء عن تقدم لعدد من الآليات شرق بلدة بيت حانون.

وقال وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي:إن إسرائيل بدأت حربا برية على غزة.



وأكد شهود عيان في غزة، أن عددا من الدبابات الإسرائيلية تتقدم باتجاه قطاع غزة شرقي جباليا وبيت حانون.

واوضحوا أن الزوراق الحربية تطلق النار بكثافة على مناطق في غزة.

واشاروا إلى إطلاق صواريخ مضادة للدروع باتجاه آليات الجيش الاسرائيلي.

واكدوا تواصل الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عملية قصف مكثف وضخم على عدة مناطق، ويتركز القصف في أغلب الأحيان على المناطق الشرقية في القطاع.

ويهاجم جيش الاحتلال مناطق وسط غزة وحي الزيتون وشرق جباليا وشرق الشجاعية وبيت لاهيا شمال قطاع غزة ودير البلح جنوب القطاع.

وأفادت التقارير أن جيش الاحتلال يشن هجمات واسعة النطاق، تم خلالها إطلاق نار كثيف على مدينة غزة.

وقال جيش الاحتلال إن القصف الكبير الجاري الآن على غزة مرحلة جديدة في الحرب على القطاع.

و أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية “جوال”، الجمعة، عن انقطاع كامل خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الشركة إن “القصف الشديد في الساعة الأخيرة تسبب في تدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي بالإضافة للمسارات المدمرة سابقا خلال العدوان، مما أدى إلى انقطاع لكامل خدمات شركات الاتصالات عن قطاع غزة”.

وبحسب مراسل "فوكس نيوز": "الهجوم على قطاع غزة الآن هو الأكثر جنونا الذي رأيته. أقوى هجوم منذ بداية الحرب".

وبحسب وسائل الإعلام: فإن قصفا يستهدف محيط الشيخ زايد كذلك بالقرب من المستشفى الاندونيسي و قرية ام النصر و بيت حانون شمال القطاع ووصول عدد من الاصابات و كذلك عدد من الشهداء إثر الإستهدافات.

ونقلا عن مصادر طبية فلسطينية من شمال غزة، وصل عدد كبير من الشهداء والمصابين إلى مستشفيات شمال قطاع غزة".

كما يجري سماع دوي إطلاق نار مكثف شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجيش الاحتلال في بيان، إنه تم استدعاء قوات سلاح الجو في أعقاب تهديد جوي تم رصده في منطقة البحر الأحمر.

وأضاف أن سلاح الجو تمكن من اعتراض أهداف معادية كانت في المنطقة، مشيرا إلى أنها "لم تشكل أي تهديد على السكان حيث لم تصل إلى الداخل.

ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات البرية ستوسع نشاطها البري ليلة الجمعة السبت في قطاع غزة، بالتزامن مع الضربات الجوية المكثفة التي تستهدف القطاع.



وقال هاغاري أيضا إن قوات الجيش على الحدود الشمالية في حالة تأهب قصوى.



وتعليقا على التقارير التي تحدثت عن تقدم في المفاوضات من أجل إطلاق سراح المختطفين، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أقترح عدم التطرق إلى الشائعات.



واعتبر أن هذه الأنباء "إرهاب نفسي على مواطني دولة إسرائيل"، مضيفا أن "أي معلومات موثوقة وذات صلة سيتم تقديمها للعائلات أولا وبعد ذلك سنبلغ الجمهور بها".