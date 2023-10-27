انت الأن تتابع خبر تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية ببيروت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر لبنانية مساء الحمعة:إن الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق الآن فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.

واوضحت مصادر أخرى، أن الطيران الحربي الإسرائيلي يحلّق على علو منخفض فوق مدينة بنت جبيل الجنوبية.

وفي وقت سابق، قصف الجيش الإسرائيلي مناطق عدة في جنوب لبنان.

وقالت مصادر لبنانية إن "مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت بصاروخين محلة إبل القمح - خراج بلدة ‎الوزاني" في جنوب لبنان.

وذكرت أن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية على محيط اللبونة قرب بلدة الناقورة (القطاع الغربي).

كما قصفت القوات الإسرائيلية على محيط بلدة الهبارية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف بالمدفعية محيط بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان (القطاع الشرقي).

ولفتت إلى إطلاق دفعة صواريخ من منطقة العرقوب في القطاع الشرقي جنوبي لبنان باتجاه شمال إسرائيل في وقت سابق.

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة استهداف مواقع إسرائيلية عدة بالأسلحة المناسبة والصواريخ الموجهة.

وتشهد الحدود منذ أكثر من أسبوعين، تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، وذلك بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.