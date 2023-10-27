انت الأن تتابع خبر بالفيديو .. المقاومة تطلق صواريخ مضادة للدروع باتجاه الدبابات الإسرائيلية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بيت حانون شمال قطاع غزة، يظهر إطلاق صاروخ واحد موجه مضاد للدروع على الدبابات والآليات الاسرائيلية.



وتشير تقارير إسرائيلية، إلى تبادل إطلاق نار كثيف بين قوات جيش الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين في منطقة بلدة بيت حانون.

واضافت التقارير: أنه تم إطلاق 4 صواريخ مضادة للدروع تجاه الآليات الاسرائيلية المتقدمة قرب السياج الفاصل.

وقال متحدث باسم كتائب القسام: نتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون (شمال قطاع غزة) وشرق البريج (وسط).

وأكد ان اشتباكات عنيفة تدور على الأرض.

وبحسب ما تتناقله قنوات إخبارية فلسطينية، قامت عدد من الآليات والدبابات الإسرائيلية بالتقدم شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وشرق بلدتي بيت حانون وجباليا شمال القطاع، ما أدى لاندلاع اشتباكات عنيفة في هذه الأماكن حيث يسمع إطلاق نار وقصف مدفعي عنيف وإطلاق للقذائف المضيئة في أجواء هذه المناطق ويسمع بشكل ملحوظ أصوات الدبابات في شمال القطاع".