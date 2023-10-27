انت الأن تتابع خبر تراجع آليات الاحتلال خارج حدود غزة وبيان من كتائب القسام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت مصادر من كتائب القسام في غزة، تراجع آليات الاحتلال الإسرائيلي إلى خارج حدود قطاع غزة بعد وقوعها في كمين للمقاومة الفلسطينية شرق مخيم البريج و شمال قطاع غزة.

وأوضحت أن قتلى وجرحى سقطوا في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية صواريخ كورنيت تجاه آليات الاحتلال والطيران المروحي يصل الآن لنقل القتلى والمصابين.



وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري المسلح لحركة "حماس"، أن قواتها تتصدى لتوغل بري يقوم به الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة وشرق مخيم البريج وسط القطاع.



وقالت "كتائب القسام" في بيان: :نتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج واشتباكات عنيفة تدور على الأرض".



ووفقا لما تفيد به وسائل الإعلام الفلسطينية، يسمع دوي إطلاق نار مكثف شرقي محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة.