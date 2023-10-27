انت الأن تتابع خبر كوهين:طلبت من قطر التي تموّل حماس إطلاق سراح جميع الأسرى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعا وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، دولة قطر إلى العمل على إطلاق سراح الاسرى في قطاع غزة.



وقال كوهين: "لقد طلبت من قطر، التي تمول "حماس" منذ أكثر من 10 سنوات، العمل على إطلاق سراح جميع الأسرى".

وكشف مصدر لشبكة "سي إن إن" التلفزيونية أن المفاوضات التي تقودها قطر في سبيل إطلاق سراح أسرى الإسرائيليين عند حركة حماس في قطاع غزة تحقق "تقدما كبيرا" وأن هناك انفراجات.



ونقلت "سي إن إن" عن مصدر مطلع على تلك المفاوضات قوله: "المفاوضات تسير بصورة جيّدة للغاية، لقد حققنا انفراجة.. لا تزال بعض القضايا قائمة، ولكن المفاوضات مستمرة وما زلنا متفائلين”.



هذا وشهدت الأوضاع بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني تدهورا بعد إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" صباح يوم 7 أكتوبر الجاري، وردّت إسرائيل بعملية "السيوف الحديدية".



وعلى إثر ذلك يتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي ما أسفر عن وقوع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني.



وأفادت مصادر إعلامية في قطاع غزة، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن الآن هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع.



وأفادت المصادر بانقطاع الاتصالات والانترنت في قطاع غزة بسبب هجوم كبير للجيش الإسرائيلي الآن.



وبحسب مراسل "فوكس نيوز": "الهجوم على قطاع غزة الآن هو الأكثر جنونا الذي رأيته. أقوى هجوم منذ بداية الحرب".



واكدت تواصل الطائرات والمدفعية الإسرائيلية منذ نصف ساعة، عملية قصف مكثف وضخم على عدة مناطق، ويتركز القصف في أغلب الأحيان على المناطق الشرقية في القطاع.

ويهاجم جيش الاحتلال مناطق وسط غزة وحي الزيتون وشرق جباليا وشرق الشجاعية وبيت لاهيا شمال قطاع غزة ودير البلح جنوب القطاع.

وفي قطاع غزة، أفادت التقارير أن جيش الاحتلال يشن هجمات واسعة النطاق، تم خلالها إطلاق نار كثيف على مدينة غزة.

وقال جيش الاحتلال إن القصف الكبير الجاري الآن على غزة مرحلة جديدة في الحرب على القطاع.

وأفادت مصادر بانقطاع الاتصالات والانترنت في قطاع غزة بسبب هجوم كبير للجيش الإسرائيلي الآن.

وبحسب مراسل "فوكس نيوز": "الهجوم على قطاع غزة الآن هو الأكثر جنونا الذي رأيته. أقوى هجوم منذ بداية الحرب".

وقال الناطق باسم الجيش الاحتلال في بيان، إنه تم استدعاء قوات سلاح الجو في أعقاب تهديد جوي تم رصده في منطقة البحر الأحمر.

وأضاف أن سلاح الجو تمكن من اعتراض أهداف معادية كانت في المنطقة، مشيرا إلى أنها "لم تشكل أي تهديد على السكان حيث لم تصل إلى الداخل.