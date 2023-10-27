انت الأن تتابع خبر العراق .. دعوة عاجلة للعراقيين بالتكبير عبر المساجد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعا ديوان الوقف السني مساجد وجوامع العراق كافة الى البدء بالتكبير عبر مكبرات الصوت، دعما وتضامنا مع الفلسطينيين في غزة، بالتزامن مع ما تتعرض له غزة هذه اللية من قصف مروع.



ويتعرض قطاع غزة في هذه اللحظات إلى هجوما عنيفا ويتعرض لتدمير شامل من قبل القوات الإسرائيلية البرية والجوية.



وتشن الطائرات افسرائيلية الآن هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع.



كذلك بدأت القوات البرية الإسرائية عملية برية في القطاع، وسط تعتيم إعلامي وغياب للمعلومات بسبب انقكاع التيار الكهربائي وانقطاع الاتصالات.