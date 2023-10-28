انت الأن تتابع خبر دولتان عربيتان امتنعتا عن التصويت على قرار الجمعية العامة .. ! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تفاجأ المراقبون من قرار العراق وتونس بالامتناع عن التصويت على مشروع القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يدعو الى وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة وتقديم المساعدات العاجلة مساء الجمعة .

وكانت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، اعتمدت مساء الجمعة، مشروع القرار الذي تقدم به الأردن الذي يطالب بوقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات لسكان القطاع.

وحصل القرار على 120 صوتا مؤيدا ورفضته 14 دولة فيما صوت بالامتناع عليه 45 دولة.

وكانت كندا تقدمت بتعديل ينص بالاسم على إدانة حماس وحصل التعديل فقط على 88 صوتا مؤيدا ورفضته 55 دولة فيما صوتت بالامتناع 23 دولة ولعدم حصوله على ثلثي الأصوات تم رفضه.