انت الأن تتابع خبر القسام تقصف قاعدة زيكيم .. ومستجدات مهمة حول الأسرى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب القسام لجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها قصفت السبت قاعدة زيكيم برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

هذا وكانت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قد اعلنت في وقت سابق السبت، انها استهدفت حشود العدو في منطقة كيسوفيم بصلية صاروخية.

ودوت صفارات الإنذار مجددا في كيسوفيم بغلاف غزة.

هذا وأطلقت مسيرة إسرائيلية الصواريخ باتجاه مرتفعات جبل صافي شمال نهر الليطاني اللبناني.

على صعيد آخر، قدم القيادي بحركة حماس موسى أبو مرزوق توضيحات بشأن صفات وجنسيات ومصير أسرى عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتحدث أبو مرزوق عن الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس، وعن الأسرى الآخرين الذين يحتجزهم مواطنون عاديون وفصائل أخرى.

وقد أوضح أبو مرزوق أن حركة حماس تحتجز نحو 200 أسير، وتعتبرهم كلهم إسرائيليين، ولا تعطي اعتبارا لحمل بعضهم جنسيات أخرى إلى جانب الجنسية الإسرائيلية، ولا تعتبر أسراها روسيين أو فرنسيين أو أميركيين.

وقال "جميع الذين تم أسرهم، بالنسبة لنا، هم إسرائيليون على الرغم من أن هناك مناشدة للنظر إلى جنسياتهم الأصلية على أمل أن ينقذهم ذلك".

هذا ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن أهالي الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس يهددون بالتصعيد إذا لم يلتقوا مع المجلس الوزاري المصغر.