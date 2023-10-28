انت الأن تتابع خبر أهالي الأسرى الإسرائيليين يهددون بالتصعيد أمام منزل نتنياهو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد تصعيد التوغل البري وكثافة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، تظاهر المئات من أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، السبت، أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في منطقة قيسارية جنوب مدينة حيفا.

وطالبت عائلات المحتجزين، مجلس الحرب "الكابينت" بالاجتماع معها بشكل عاجل، معربة عن قلقها من تصعيد الجيش عملياته البرية في قطاع غزة، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وقال أهالي الأسرى الإسرائيليين: "قضينا الليلة بقلق بالغ ونطالب بلقاء نتنياهو وغالانت وكابينيت الحرب فورا".

يذكر ان حماس قد اكدت، أنه لا يمكن إطلاق سراح الأسرى الإسرئيليين لدى الحركة حتى يتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار.

كما أشارت الحركة إلى ان القصف الإسرائيلي لغزة أدى إلى مقتل 50 من الأسرى الذين أسرتهم القسام يوم السابع من أكتوبر الجاري.