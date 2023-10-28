انت الان تتابع خبر مشروع قانون لحظر حرق المصحف في الدنمارك يثير الجدل، والسويد تطرد سلوان موميكا في تحرك مفاجئ! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - طردت وكالة الهجرة السويدية اللاجئ المتطرف ذا الأصول العراقية موميكا الذي أحرق نسخًا من المصحف الشريف في الأشهر القليلة الماضية في ستوكهولم، وأثار غضبًا واسعًا في الدول والمجتمعات الإسلامية.

ونقل تلفزيون "تي. في4" أمس الخميس، عن الوكالة قولها "إنها قررت طرد الشخص من السويد.. ونتيجة تعقيدات تنفيذ القرار، منحته تصريح إقامة محدودًا للفترة من 25 أكتوبر 2023 إلى 16 أبريل/ نيسان 2024".

وكانت وكالة الهجرة السويدية أعلنت في يوليو/ تموز الماضي أنها ستعاود فحص تصريح إقامة سلوان موميكا.

وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، أحرق سلوان موميكا نسخة من المصحف الشريف تحت حماية السويدية في أول أيام عيد الأضحى المبارك عند مسجد ستوكهولم المركزي. وتبعت ذلك حوادث مشابهة لاحقًا.

وفي الآونة الأخيرة، شهدت السويد تكرار حوادث الإساءة إلى المصاحف أمام مساجد وسفارات دول إسلامية، ما أثار غضبًا واسعًا في العالم الإسلامي، ودفع بعض العواصم إلى استدعاء الدبلوماسيين السويديين لتسجيل اعتراض رسمي.

في سياق متصل، قدّمت الحكومة الدنماركية اليوم الجمعة مشروع قانون معدلًا لحظر حرق المصحف على أراضيها.

وكانت نسخة أولى من القانون قد قوبلت بانتقادات بسبب ما وُصف بأنه "قيود مفروضة على حرية التعبير وصعوبات تنفيذه".

وقال وزير العدل بيتر هوميلغارد في بيان: "مع التغييرات التي نقترحها اليوم، سيكون القانون أسهل للفهم، بما في ذلك بالنسبة للشرطة والمحاكم".

وبحسب بيان لوزارة العدل الدنماركية، تمّ "تقييد نطاق مشروع القانون ليستهدف المعاملة غير المناسبة للكتب المقدسة ذات الأهمية الدينية الكبيرة على وجه التحديد".

وكان مشروع القانون بنسخته الأولى يستهدف في الأساس تدنيس جميع الأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة.

ويُرتقب أن تتم مناقشة مشروع القانون خلال جلسة البرلمان، التي ستُعقد في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفي نهاية أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الحكومة أنها تريد سنّ تشريع في هذا الشأن بعد حرق القرآن على أراضيها، الأمر الذي أثار غضبًا داخل الدول الإسلامية.