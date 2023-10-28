انت الأن تتابع خبر روسيا تؤكد نية حماس للإفراج عن ثمانية أسرى .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال وكالة "ريا" نوفوستي الروسية الرسمية نقلا عن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق الذي يزور موسكو، السبت، أنّ الحركة الفلسطينية تحاول تحديد مكان وجود ثمانية رهائن يحملون الجنسيّتَين الروسية والإسرائيلية تمهيدا للإفراج عنهم.

وقال أبو مرزوق، كما نقلت عنه الوكالة : "نبحث الآن عن الاشخاص الذين أشار اليهم الجانب الروسي، إنه أمر صعب، لكننا نبحث، وسنفرج عنهم ما أن نعثر عليهم.

وكان أبو مرزوق قد اوضح، أن حركة حماس تحتجز نحو 200 أسير، وتعتبرهم كلهم إسرائيليين، ولا تعطي اعتبارا لحمل بعضهم جنسيات أخرى إلى جانب الجنسية الإسرائيلية، ولا تعتبر أسراها روسيين أو فرنسيين أو أميركيين.

وقال "جميع الذين تم أسرهم، بالنسبة لنا، هم إسرائيليون على الرغم من أن هناك مناشدة للنظر إلى جنسياتهم الأصلية على أمل أن ينقذهم ذلك".