انت الأن تتابع خبر ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 7703 شهيداً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعنلت وزارة الصحة في غزة السبت، عن ارتفاع عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 7703 شهيدا بينهم 3195 طفلا و1863 إمرأة.

وأكدت ان الاحتلال ارتكب 53 مجزرة في قصف عنيف الجمعة.

وارتكب 825 مجزرة بحق عائلات في غزة منذ بدء الحرب في 7 تشرين أول الجاري.

من جانبه قال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه "يجب وقف إطلاق النار في غزة، فقتل المدنيين وقصف المستشفيات لن يجلبا السلام".

ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجميع إلى احترام سيادة مصر وموقفها، وقال في كلمة له خلال الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة المنعقد في القاهرة اننا قادرون على حماية حدودنا، واتساع الصراع في المنطقة لن يكون في صالح أحد.

وأشار إلى ان مسيّرات سقطت على مصر الجمعة، وحذر من توسع الصراع إقليميا، مؤكدا انه يجب طمأنة الناس في ضوء الوضع الإقليمي، وإن مصر تواصل لعب دور إيجابي.