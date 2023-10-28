انت الأن تتابع خبر من جديد .. المقاومة تدك الاحتلال وآلياته بالصواريخ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت كتائب عز الدين القسام، السبت، إنها قصفت تعزيزات للعدو في موقع إيرز بقذائف هاون.

كما أعلنت قصفها عسقلان، وآليات العدو المتوغلة شمال غربي بيت لاهيا.

وقالت سرايا القدي: قصفنا بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية كثيفة من الصواريخ.

وأعلن جهاز الإسعاف الإسرائيلي حصول إصابة مباشرة لمبنى في بئر السبع بصاروخ من قطاع غزة.

وقصف حزب الله موقع العباد الإسرائيلي في محيط بلدة حولا في القطاع الأوسط من جنوب لبنان، وموقع المرج الإسرائيلي مقابل مركبا بالقطاع الأوسط من جنوب لبنان.

ومن جانبها قصفت إسرائيل أطراف بلدتي حولا ومركبا في جنوب لبنان.

كما شنت إسرائيل قصفا مدفعيا إسرائيليا في محيط بلدات البستان والضهيرة ويارين بالقطاع الغربي من جنوب لبنان.

وفي وقت سابق السبت قصفت القسام تل أبيب برشقة صاروخية، وقصفت حشودا للعدو في مجمع مفتاحيم بالصواريخ، ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

كما قصفت القسام، قاعدة زيكيم برشقة صاروخية.

هذا وقالت سرايا القدس إنها استهدفت مربض آليات للعدو وموقع ناحل عوز بقذائف هاون، واستهدفت حشود العدو في منطقة كيسوفيم بصلية صاروخية.

هذا ودوت صفارات الإنذار السبت في تل أبيب وضواحيها، وفي مسغاف عام بالجليل الأعلى، وبئر السبع.