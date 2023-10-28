انت الأن تتابع خبر ماسك يرد على طلبات تغذية غزة بالإنترنت الفضائي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد أن طالب آلافٌ من النشطاء، مالك منصة X، إيلون ماسك، بضرورة انقاذ أهالي غزة وتشغيل الإنترنت الفضائي بعد قطع الاحتلال الاتصال والانترنت عنها، استجاب الملياردير الأمريكي، وشركة الإنترنت الفضائي ستارلينك لهذه الحملة.

فقال ماسك بأنّه لم يتمّ التواصل مع شركة SpaceX، وأكد: لكن سنقوم بتقديم الإنترنت للمنظمات المعترف بها دوليًا في غزة، كالأمم المتحدة.

هذا وتصدر هشتاج #starlinkforgaza منصات السوشيال ميديا وعلي رأسها منصة X " تويتر سابقا" ، لمطالبة ايلون ماسك وشركة الإنترنت الفضائي ستارلينك، بإتاحة الإنترنت الفضائي للفلسطينيين في غزة خاصة مع ما يعانونه من انقطاع للكهرباء والماء والاتصالات والإنترنت.

وسبق وأن فعل ماسك ذلك في أوكرانيا خلال الصراع الروسي الأوكراني.

تقوم SpaceX ببناء شبكة إنترنت فضائية موسعة في الفضاء تسمى Starlink، وقد أطلقت شركة الفضاء أول دفعة من أقمار ستارلينك الصناعية في المدار في مايو 2019، والآن، لديها أكثر من 1200 قمر صناعي جاهز للخدمة، ولعل الهدف هو وجود ما يصل إلى 42000 قمر صناعي في المدار بحلول منتصف عام 2027.