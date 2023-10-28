انت الأن تتابع خبر صور وفيديو .. أردوغان أمام الحشود: "إسرائيل" انزعجت من تصريحي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنّ "(إسرائيل) انزعجت من تصريحي بأن حماس ليست حركة إرهابيةو أؤكد مجددًا أنّ حركة حماس ليست إرهابية كما يدعي البعض".

وتساءل إردوغان في ككلمته أمام مسيرة مليونية حاشدة في اسطنبول: "كيف أتت إسرائيل إلى المنطقة إنها دولة محتلة والغرب مدين لها"، وأشار: "من كانوا يسكبون الدموع على أوكرانيا يصمتون الآن إزاء ما يجري في غزة، الغرب هو المسؤول الأكبر عما يجري في غزة، والغرب يدعم قتلة الأطفال في غزة دعمًا كاملًا، وهم بدون دعم الدول الغربية لن يصمدوا لثلاثة أيام".

وقال: "نقوم بالتحضيرات لإعلان إسرائيل مجرمة حرب أمام العالم؛ لأنّ ما يحدث في غزة ليس دفاعًا عن النفس بل مجازر دنيئة، وما يحدث في غزة ليس قضية أهل غزة وحدهم بل قضيتنا جميعًا، ويجب ألا نكون شركاء في الجرائم المرتكبة بحق أهالي غزة".