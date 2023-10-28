انت الأن تتابع خبر صور وفيديو .. القسام يقصف ديمونا التي تضم المفاعل النووي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت كتائب القسام، الجناح العسكريّ المسلح لحركة حماس إنّها قصفت "ديمونا" برشقة صاروخية ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين، وأفادت مصادر عبريّة بسقوط عدد من الصواريخ بمناطق مفتوحة قرب ديمونا.

وتضم منطقة ديمونا مفاعل ديمونا النووي الذي شيدته دولة الاحتلال الإسرائيليّ بمساعدة فرنسية في منطقة النقب الصحراوية (جنوب) خلال حقبة الستينيات من القرن الماضي.

وبالاستناد لتقرير لوكالة الطاقة الذرية الأميركية، قدَّر المحلل العسكري الإسرائيلي جروس، في وقت سابق من 2021K، أنه "في حال تعرض مفاعل ديمونا إلى هجوم صاروخي ونجح الهجوم في اختراق الدفاعات الجوية والقبة الحديدة التي تحمي الموقع، فسوف ينثر الماء الثقيل داخل المفاعل، ويحدث انفجارات وحرائق تشتمل على مكونات وقود نووي، وتنبعث منها مواد إشعاعية، قبل أن تتحول المواد إلى سحابة طائرة مع الريح بعيدًا عن ديمونا، ويمكن أن يصل أثر الضرر حتّى قبرص" حسب قوله.