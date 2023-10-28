انت الأن تتابع خبر حماس: تصدينا للتوغل البريّ وأوقعنا خسائر فادحة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت لحركة حماس إنّ "كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية تصدّت ببطولة وثبات لمحاولات التقدّم البري، واشتبكت بقوة مع جيش الاحتلال وأوقعت خسائر فادحة بجنوده ومعداته"

وأكدت على لسان القيادي في الحركة غازي حمد في مؤتمر صحفي عقد في بيروت، السبت، أنّ "الإدارة الأمريكية والدول الغربية الداعمة للعدوان "شريكة بالكامل مع الاحتلال في حرب الإبادة وشلال الدم الذي ينزف من المدنيين العزل"، وقالت: "هذه الدماء ستكون لعنة وبركان غضب من جماهير أمتنا وأحرار العالم على هؤلاء القتلة".

وطالبت حركة حماس، بالتطبيق الفوري لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة لوقف الحرب على قطاع غزة، وطالبت بفتح معبر رفح لإيصال المساعدات إلى غزة، كما طالب الدول العربية والإسلامية بالضغط على الدول الداعمة لدولة الاحتلال.



