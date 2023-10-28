انت الأن تتابع خبر فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق الأحد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في وادي الأردن بلواء دير علا غدا الأحد ، لغايات اجراء الصيانة السنوية .

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل الذي يمتد من الساعة 9 صباحاً ولغاية 3:30 عصرا سيشمل مناطق أبو الزيغان و جزءا من رويحة وجزءا من ضرار وتفرع ضرار الزراعي والدباب و مضخة ابو الزيغان وبئر ابو الزيغان و مدرسة رويحة الأساسية و مشاغل الرويحة وبيت الضيافة ومدرسة ضرار بن الأزور وتفرع جاد الحق ومحطة محروقات ضرار وتفرع حي ابو غنام و تفرع ريف المعشر ومجاوريه .