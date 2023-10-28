انت الأن تتابع خبر غوتيريش: بدل من وقف العدوان تم تصعيد الحرب على غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إن إسرائيل و بدلا من وقف العدوان صعدت من حربها على غزة.

وقال غوتيريش الموجود حاليًا في قطر، لقد "شجعني في الأيام الأخيرة ما بدا وكأنه إجماع متزايد في المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الداعمة لإسرائيل، على ضرورة وقف القتال لأسباب إنسانية على الأقل.

وأضاف أنه "ونظرًا لانقطاع الاتصالات، أشعر أيضًا بقلق بالغ بشأن موظفي الأمم المتحدة الموجودين في غزة لتقديم المساعدات الإنسانية" مشدد على ضرورة "عكس هذا الوضع".

وقال غوتيريش "إنني أكرر ندائي القوي من أجل وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية و"تقديم الإغاثة الإنسانية على المستوى الذي يتوافق مع الاحتياجات الماسة للشعب في غزة، حيث تتكشف كارثة إنسانية أمام أعيننا.