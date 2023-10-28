انت الأن تتابع خبر الكلمة كاملةً .. الرئيس الفلسطيني يدعو لقمة عربية طارئة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "يتعرض شعبنا لمذابح وإبادة جماعية في غزة، ومنذ اللحظة الأولى أجرينا اتصالات واسعة مع زعماء العالم من أجل وقف هذا العدوان، وذهبنا لقمم ولمجلس الأمن وطالبنا بإدخال المساعدات ومنع التهجير، ونريد حلاً سياسياً على أساس الشرعية الدولية".

وقال عباس: "علينا أن نمنع نكبة جديدة بأي وسيلة كانت، وسنعيد بناء كل ما دمره الاحتلال في قطاع غزة، وستبقى غزة شوكة في حلق المعتدين، والقدس عاصمتنا الأبدية".

وطالب عباس بعقد قمة عربية طارئة.