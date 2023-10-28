انت الأن تتابع خبر عائلات أسرى المقاومة يوجهون صفعة لنتنياهو: كله مقابل كله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعدَ لقاء رئيس وزراء الاحتلال بعائلات الأسرى لدى المقاومة، نقل موقعُ أكسيوس الإخباريّ الأميركيّ عن مكتب نتنياهو قوله، إنّ الضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هو "المفتاح وكلما اشتد زادت فرص إطلاق الرهائن".

وبعد انتهاء اللقاء، قال أهالي الأسرى الإسرائيليين في مؤتمر صحفيّ إنّهم طالبوا "بعدم القيام بأي تحرك بري يعرض حياة أهاليهم في غزة للخطر"، وقالوا: "بالنسبة لنا، من الممكن التوصل إلى صفقة إعادة أفراد عوائلنا مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين".

ونقلت مصادر عن مصادر عبريّة أنّ هتاف عائلات الأسرى الإسرائيليين في "تل أبيب" الليلة: "كله مقابل كله"، في إشارة لمطالبتهم بتبييض سجون الاحتلال من الأسرى الفلسطينيين مقابل تبييض سجون غزة من الإسرائيليين.