انت الأن تتابع خبر نتنياهو يخفف حدّة خطابه: سنقضي على قدرات حماس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنّ "الحرب داخل قطاع غزة ستكون صعبة وطويلة ونخوض حرب الإنسانية ضد البربرية، وأصدقاؤنا في الدول العربية والعالم يعرفون أننا إن لم ننتصر سيأتي دورهم، لأنّ الفصائل ممولة من طهران" على حدّ تعبيره

وأضاف في مؤتمر صحفيّ: "كثفنا ضرباتنا الجوية في الأيام الأخيرة لمساعدة قواتنا على الدخول البري، كما حذّرنا شعب غزة للانتقال جنوبًا، وفي المقابل عدونا يستخدم المستشفيات والمدنيين في عملياته".

وحول الدخول البريّ قال: إنّ "قوة خاصة دخلت إلى شمال قطاع غزة الليلة الماضية، هدفنا واضح وهو القضاء على قدرات حماس، والإفراج عن الرهائن". وعدّ مراقبون هذا تراجعًا عن تصريحاته التي كانت قالت إنّ حماس لن تكون موجودة، أو على الأقل تراجعًا في حدّتها.

وأشارَ نتنياهو: "التقيت عائلات المخطوفين وقلت لهم، إننا سنعمل كل ما في وسعنا لإعادتهم، وتوسيع العملية البرية لا يتناقض مع سعينا للإفراج عن المخطوفين، وكان هناك فشل كبير وبعد الحرب يجب على الجميع أن يعطوا إجابات لكن الأولوية الآن لإنقاذ الدولة، وأؤكد أن التحقيق سيشمل الجميع لكن ليس الآن".

في حين قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، في المؤتمر الصحفي ذاته: "جنودنا يقاتلون الآن في البر والبحر والجو خارج حدود غزة وداخلها، والحرب دخلت مرحلة جديدة أمس وحماس تتعرض لضربات قاسية لم تعرف مثيلًا لها من قبل، كما نبذل كل الجهود لإعادة المخطوفين وهو أمر معقد في وضع لم نعرفه من قبل".