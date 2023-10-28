انت الأن تتابع خبر السنوار: جاهزون فوراً لصفقة تبادل أسرى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، إن الحركة جاهزة فورا لعقد صفقة للإفراج عن جميع أسرانا لدى الاحتلال الإسرائيلي، مقابل جميع الأسرى لدينا.

وكان السنوار معتقلا سابقا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن يفرج عنه في 2011 كجزء من صفقة جلعاد شاليط لتبادل الأسرى، بين كتائب القسام وإسرائيل.

من ناحيته قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يشعر بألم عائلات الأسرى، وأن الجيش يفعل كل ما بوسعه لإعادتهم.

وأضاف أن بيان السنوار بشأن الأسرى هو حرب نفسية من حركة حماس للضغط على الشعب الإسرائيلي، مشددا على أن هناك أطراف دولية تعمل من أجل الاتفاق على صفقة نعيد بموجبها الأسرى في غزة وعددهم نحو 230.