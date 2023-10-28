انت الأن تتابع خبر المقاومة تقصف أسدود .. والاحتلال يطالب السكان التزام الملاجئ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت الإذاعة الإسرائيلية، إن حدثا أمنيا "لم تحدد طبيعته" يجري في منطقة إصبع الجليل، وهي منطقة المسار الحدودي الشمالي الشرقي للأراضي الفلسطينية المحتلّة،.

وطالبت الجبهة الداخلية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي سكان المستوطنات بالتزام الملاجئ.

من جانب آخر، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة سقطت بشكل مباشر على مبنى في أسدود.

وكانت كتائب القسام أعلنت إطلاق رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة، ردا على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق المدنيين في غزة.

من جهة ثانية، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح الحجرف: ان دول المجلس تنسق لإنقاذ الفلسطينيين في غزة من حرب إسرائيل البربرية، وتراقب بقلق شديد التطورات في غزة والتدخل البري هناك.

وتابع، دول مجلس التعاون لن تتردد في التحرك لإنهاء معاناة أهلنا في غزة، وخطوات إسرائيل غير المحسوبة عواقبها وخيمة على المنطقة والعالم.