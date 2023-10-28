انت الأن تتابع خبر تصريح من جيش الاحتلال بشأن مهاجمة مستشفى الشفاء بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أجاب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، السبت عن سؤال الأخبار 12 حول احتمال مهاجمة "إسرائيل" لمستشفى الشفاء الذي "زعم الاحتلال انه ملجأ لعناصر حماس".

وقال "كل الخيارات مطروحة على الطاولة".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد وجه عدة اتهامات للمقاومة من بينها أن القيادة المركزية لحماس موجودة أسفل مستشفى الشفاء في غزة، وأن هناك وقودا في المستشفيات في غزة، وحماس تستخدمه لبناها التحتية.

من ناحيته، دحض الناطق باسم حماس، عبد اللطيف القانوع الاتهامات الإسرائيلية التي تزعم بأن القيادة المركزية للحركة موجودة أسفل مستشفى الشفاء، واصفا الاتهامات التي جاءت على لسان هاغاري "مضللة وكاذبة"، مؤكدا أنه حينما تم اغتيال قادة من حماس والقسام كانوا في بيوتهم آمنين، ولم يكونوا في المستشفيات كما يزعم الاحتلال.

وقال القانوع إن هدف الاحتلال من هذه الاتهامات هو تهديد المستشفيات تمهيدا لقصفها كما فعل مع مستشفى المعمداني وكنيسة القديس برفيريوس، وأيضا قصفه للمخابز والنازحين إلى جنوب قطاع غزة.

من ناحية ثانية، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر: أوضحنا لقادة إسرائيل أن عليهم الالتزام بمعايير الحرب، مؤكدا، انهم يبذلون كل ما في وسعهم لمساعدة الفلسطينيين الأبرياء.

وتابع: ليس من مصلحة إسرائيل ولا واشنطن فتح جبهة جديدة.

كما قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، انه لا يمكن تبرير العقاب الجماعي ضد شعب بأكمله، وما تقوم به إسرائيل ليس دفاعا عن النفس بل جرائم، ويجب التحقيق في كافة الجرائم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.