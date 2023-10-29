انت الأن تتابع خبر فيديو .. القسام تستهدف مدرعة إسرائيلية بصاروخ موجه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف مدرعة إسرائيلية من طراز النمر بصاروخ موجه من طراز كورنيت في شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.

من ناحية ثانية، تحدث إعلام الاحتلال، مساء السبت، عن اشتباه بتسلل وحدة الضفادع البشرية التابعة لكتائب القسام إلى شواطئ زيكيم جنوب عسقلان المحتلة.

وقال موقع كود كود العبري: تقرير أولي عن تسلل من البحر في زيكيم.

وبالتزامن مع ذلك سُمعت أصوات إطلاق نار قرب شاطئ زيكيم، وحدث استنفار فيها فيما دخل المستوطنين إلى الملاجئ.

كما وأطلقت القسام رشقة صاروخية نحو عسقلان بالتزامن مع ذلك، ودوت صافرات الإنذار في المدينة المحتلة.