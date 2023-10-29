انت الأن تتابع خبر سرايا القدس تصدر بياناً مهماً .. وحماس تكشف الحقائق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، أنها استهدفت كلا من تل أبيب وعسقلان وأسدود برشقات صاروخية مكثفة.

كما أعلنت أنها قصفت آليات للجيش الإسرائيلي في أقصى شمال غربي قطاع غزة برشقة صاروخية وقذائف هاون من العيار الثقيل.

وقالت سرايا القدس أيضا: قصفنا حشودا عسكرية في موقع العين الثالثة بقذائف هاون، وقصفنا نيرعوز بدفعة صاروخية.

من جانبه، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم في غزة ، ان هناك حالة صمود واستبسال لدى المقاومة في الدفاع عن الأرض، وان الاحتلال يتظاهر بأنه غير مهتم بملف الأسرى، لكنه سيضطر للتعامل معه في آخر المطاف.

واكد قاسم ان الاحتلال يبيع الوهم لأهالي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، كما يمارس إبادة ضد سكان غزة بهدف إنهاء الوجود الفلسطيني.

وختم قائلا "مطلوب جهد حقيقي لفتح المعبر لإدخال مساعدات وإخراج الحالات الصعبة للعلاج بالخارج".

من ناحية ثانية، استهدف حزب الله اللبناني أجهزة استشعار وكاميرات مراقبة في موقع عسكري إسرائيلي بمستوطنة "مسغاف عام" الواقعة قرب الحدود.

وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان المستوطنة التزام الملاجئ إثر حدث أمني.

واستكمالا لمجازر الاحتلال، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تلقى تهديدا من قوات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مستشفى القدس في غزة فورا لأنهم سيقصفونه.

وقال الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني محمد أبو مصبح إن قطاع غزة مقبل على كارثة إذا لم تتدخل المنظمات الدولية لوقف خطط قصف مستشفى القدس، واعتبر أن التهديد الإسرائيلي بقصف مستشفى القدس مخالف للقوانين الدولية.

وأكد أبو مصبح أنه من الصعب جدا إخلاء المستشفى لوجود مئات المصابين فيه، وتحدث عن القلق المتزايد لدى 14 ألف نازح قرب المستشفى، بسبب التهديدات الإسرائيلية.

وتأتي التهديدات بينما يردد مسؤولون إسرائيليون مزاعم بأن حركة حماس تستخدم مستشفيات غزة لأغراض عسكرية.

وتستمر طائرات الاحتلال بالقصق الكثيف على عدة مناطق في غزة، فيما قالت وزارة الصحة بالقطاع ان عدد المصابين ارتفع إلى 19743 منذ بدء العدوان الاسرائيلي على القطاع.

وأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة، أن سقوط شهداء وجرحى جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي حافلة تقل مدنيين في شارع 10 جنوبي مدينة غزة.

وأكدت وزارة التربية الفلسطينية استشهاد 2000 طالب بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، وسجلت أكثر من 70 شهيدا من الكادر التعليمي.

وأوضحت الوزارة أن 200 مدرسة تضررت بسبب العدوان المستمر منذ 23 يوما.

فيما ارتفع عدد الشهداء والمفقودين تحت الانقاض في قطاع غزة إلى 10000.