انت الأن تتابع خبر دخول الدفعة السابعة من المساعدات لغزة عبر معبر رفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سمحت السلطات المصرية، الأحد، بعبور الدفعة السابعة من المساعدات الفلسطينية الى قطاع غزة، وفقا لمصادر أمنية في معبر رفح البري.

وجرى إرسال 20 شاحنة مساعدات فلسطينية صباح الأحد إلى معبر العوجا التجاري بوسط سيناء لبدء تفتيشها بالجانب الإسرائيلي اليوم تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الفلسطيني.

كما شرعت شركات المحمول المصرية فودافون واتصالات بإقامة أبراج محمول متحركة على حدود غزة برفح، لتوفير خدمة الاتصالات لسكان قطاع غزة، الذي عانى من انقطاع في خدمات الإنترنت والاتصالات تزامنا مع الغارات الإسرائيلية عليه.