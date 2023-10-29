انت الأن تتابع خبر القسام تباغت قوات الاحتلال المتسللة إلى غزة وتشتبك معها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، ان مجاهدوها يباغتون القوات المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا بعد تسللهم خلف خطوطها ويشتبكون معها.

كما أعلنت القسام قصف تل أبيب، وأكدت أن العملية جاءت ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وصدر بلاغ عسكري عن كتائب الشهيد عز الدين القسام، جاء فيه:يواصل مجاهدو القسام تصديهم للقوات الصهيونية المتوغلة في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا، حيث خاضوا معها اشتباكات مسلحة واستهدفوا آليات العدو بقذائف "الياسين 105" الترادفية وقذائف الهاون، ونفذوا عدة عمليات قنص، وقد اعترف العدو بإصابة عدد من جنوده في الاشتباكات مع مجاهدينا الذين لا يزالون يسددون ضرباتهم للقوات المعادية.

واضاف البيان: إن كتائب القسام استهدفت تجمعاً لآليات العدو المتوغلة في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا بطائرة الزواري الانتحارية.

وتدوي صفارات الإنذار في مدن إسرائيلية منها تل أبيب وهرتسليا للمرة الثانية في أقل من 10 دقائق.

وقالت مصادر إسرائيلية انه نحو 20 مقاتلا من القسام وصلوا لتجمع للقوات الاسرائيلية شمال بيت لاهيا ويخوضون قتالا معهم.

وكانت سرايا القدس قد اعلنت، في وقت سابق الأحد أنها استهدفت كلا من تل أبيب وعسقلان وأسدود برشقات صاروخية مكثفة، وقصفت آليات للجيش الإسرائيلي في أقصى شمال غربي قطاع غزة برشقة صاروخية وقذائف هاون من العيار الثقيل.

وقالت سرايا القدس أيضا: قصفنا حشودا عسكرية في موقع العين الثالثة بقذائف هاون، وقصفنا نيرعوز بدفعة صاروخية.