انت الأن تتابع خبر صحة غزة تكشف مستجدات مجازر الاحتلال وأعداد الشهداء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة الصحة في غزة، الأحد، مستجدات المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق سكان القطاع.

واكدت الوزارة ارتفاع عدد الشهداء إلى 8005 بينهم 3342 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا.

وأضافت أن الاحتلال ارتكب في الساعات الماضية 56 مجزرة راح ضحيتها 302 من الشهداء غالبيتهم نازحون.

وأشارت إلى أن الاحتلال تعمد استهداف العائلات وبلغ عدد التي فقدت 881 عائلة.

من ناحية ثانية، وجه مدير منظمة الصحة العالمية دعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقال "ندعو مرة أخرى إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وحماية المرافق الصحية".

وأكد أن المستشفيات في غزة مكتظة بالمرضى، وهناك حاجة إلى مزيد من الإمدادات الصحية.

من ناحيته، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تلقى تهديدا من قوات الاحتلال بإخلاء مستشفى القدس في غزة فورا لأنهم سيقصفونه.

وقال الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني محمد أبو مصبح إن قطاع غزة مقبل على كارثة إذا لم تتدخل المنظمات الدولية لوقف خطط قصف مستشفى القدس، واعتبر أن التهديد الاسرائيلي بقصف مستشفى القدس مخالف للقوانين الدولية.

وأكد أبو مصبح أنه من الصعب جدا إخلاء المستشفى لوجود مئات المصابين فيه، وتحدث عن القلق المتزايد لدى 14 ألف نازح قرب المستشفى، بسبب التهديدات الإسرائيلية.

وتأتي التهديدات بينما يردد مسؤولون إسرائيليون مزاعم بأن حركة حماس تستخدم مستشفيات غزة لأغراض عسكرية.