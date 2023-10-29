انت الأن تتابع خبر الإعلام العبري:اشتباكات عنيفة عند معبر"إيرز" ويؤكد صحة رواية القسّام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت كتائب القسام، أن مجادهيها يدكون الآن موقع إيرز الصهيوني بقذائف الهاون والصواريخ لقطع المساعدات عن الآليات الصهيونية المشتعلة التي تم استهدافها في محيط الموقع.



وأكد الاعلام العبري صحة رواية القسام، حيث أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في مستوطنة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.



وقالت: إن الحدث بدأ بعملية إنزال خلف خطوط الجيش الاسرائيلي غرب "إيرز" نفذتها كتائب القسام، حيث اخترق المقاومون الحدود وأطلقوا صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات إسرائيلية.



وأضافت: أن "كتائب القسام" قالت إن مقاتليها أجهزوا على عدد من الجنود داخل الآليات المستهدفة، مؤكدا أنه وبعد انتهاء هذا الحدث، انهمرت قذائف الهاون على "إيرز" ومناطق أخرى في غلاف غزة.



وأشارت إلى أنه بعد انتهاء عملية الإنزال ووصول قوة إسناد من الجيش الإسرائيلي قرب "إيرز"، وقع اشتباك مسلح عنيف مجددا قرب السياج الفاصل.

وكان أكد مجاهدو كتائب القسام، اشتعال النيران في عدد من الآليات المستهدفة للعدو الصهيوني غرب موقع إيرز وقتل واسر عدد من الجنود بداخلها.

كما أكدوا استهداف دبابتين للقوات الصهيونية المتوغلة شمال غرب غزة واشتعال النيران فيهما.

وقالت كتائب القسام:إنها قصفت قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية، كما أكدت قصف تحشدات للعدو في كيبوتس "نحال عوز" بعدد من قذائف الهاون.

واضافت كتائب القسام: انه تم قصف جميع الآليات الصهيونية المتوغلة شمال غرب غزة بقذائف الهاون.

وصدر بلاغ عسكري عن كتائب الشهيد عز الدين القسام، جاء فيه:يواصل مجاهدو القسام تصديهم للقوات الصهيونية المتوغلة في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا، حيث خاضوا معها اشتباكات مسلحة واستهدفوا آليات العدو بقذائف "الياسين 105" الترادفية وقذائف الهاون، ونفذوا عدة عمليات قنص، وقد اعترف العدو بإصابة عدد من جنوده في الاشتباكات مع مجاهدينا الذين لا يزالون يسددون ضرباتهم للقوات المعادية.



واضاف البيان: إن كتائب القسام استهدفت تجمعاً لآليات العدو المتوغلة في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا بطائرة الزواري الانتحارية.



وكانت أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، ان مجاهديها يباغتون القوات المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا بعد تسللهم خلف خطوطها ويشتبكون معها.



كما أعلنت القسام قصف تل أبيب، وأكدت أن العملية جاءت ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.



وقالت مصادر إسرائيلية انه نحو 20 مقاتلا من القسام وصلوا لتجمع للقوات الاسرائيلية شمال بيت لاهيا ويخوضون قتالا معهم.



وكانت سرايا القدس قد اعلنت، في وقت سابق الأحد أنها استهدفت كلا من تل أبيب وعسقلان وأسدود برشقات صاروخية مكثفة، وقصفت آليات للجيش الإسرائيلي في أقصى شمال غربي قطاع غزة برشقة صاروخية وقذائف هاون من العيار الثقيل.



وقالت سرايا القدس أيضا: قصفنا حشودا عسكرية في موقع العين الثالثة بقذائف هاون، وقصفنا نيرعوز بدفعة صاروخية.

